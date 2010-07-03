Выходы из станции метро "Мнёвники" сделают в виде порталов

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Наземные павильоны станции метро БКЛ "Мнёвники" украсят объемно-пространственные порталы, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

"Поскольку станция находится в районе новой застройки, ее наземные павильоны должны быть видны и узнаваемы издалека. Архитекторы предложили выполнить их в виде остекленного периптера с колоннами сложного авторского профиля", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Строительство станции планируют закончить в 2021 году.

"Внутреннее пространство станции будет светлым и легким. Реечный белый матовый потолок создаст узор в виде полукруглых кессонов, а освещать зал будут светодиодные светильники-кольца", – уточнил Кузнецов.

По его словам, на колонны светоотражающей краской нанесут абстрактные фигуры людей.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Строительство БКЛ – крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 70 километров, на ней будет 31 станция (включая существующий участок от "Каховской" до "Каширской") и два электродепо. БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера среди подземных колец – вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить станции внутри кольца и собственно Кольцевую линию.

До конца этого года планируется открыть две станции Большой кольцевой линии — "Авиамоторную" и "Лефортово". Первое время они будут работать как продолжение Некрасовской ветки.

