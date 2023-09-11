Столичных водителей предупредили о заторах до 7 баллов вечером 11 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 11 сентября в Москве ожидаются заторы до 7 баллов. Водителей призвали пересесть на городской транспорт, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и Московской кольцевой автомобильной дороге", – отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что движение на нескольких столичных улицах будет ограничено в сентябре из-за строительства и работ на инженерных сетях.

Ограничения введут на участке Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады, на участке Московского скоростного диаметра от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы, на двух участках Землянского переулка, на участках Коровинского шоссе, Проектируемого проезда № 6191 и Селигерской улицы, на участках улицы Ленинской Слободы, на участке Открытого шоссе, на участке 3-й Владимирской улицы от шоссе Энтузиастов до улицы Металлургов.

Ранее говорилось, что в Москве в Тимирязевском проезде и на Петровской площади изменится схема движения транспорта на одностороннюю, по Петровской площади водители будут ехать по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду можно проехать от Петровской площади на улицу Прянишникова. Это позволит увеличить пропускную способность дорог на 40%.

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