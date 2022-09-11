Москвичам рассказали о самых красивых местах для фотосессий в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Мосгорпарка
Жителям столицы рассказали, в каких парках можно устроить фотосессии или сделать портретные снимки. Так, сделать фотографии в скандинавском стиле можно в зоне "Обитаемый забор" в саду имени Баумана, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Это комплекс небольших павильонов, в которых расположились кафетерий, детские центры и магазин пластинок. Павильоны обшиты деревом и покрашены в яркие цвета. Это место станет хорошим фоном для летних и зимних портретных фотографий", – говорится в материале.
Устроить фотосессию можно и в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", которая находится недалеко от делового центра "Москва-Сити".
Фотографии в урбанистическом стиле можно сделать в парке Олимпийской Деревни. На крыше фитнесс-клуба расположена смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на город.
"О народной обсерватории Парка Горького слышали многие, но где она находится, знают не все. Небольшое красно-белое здание расположено справа от арки главного входа. Гости часто его не замечают, сразу устремляясь в центральную часть парка, а зря. У обсерватории можно сделать оригинальные снимки в космическом стиле", – говорится в сообщении.
В парке "Горка" можно сделать фотографии на фоне одного из многочисленных пышных цветников или попозировать у изящной беседки. А в парке имени Ю. М. Лужкова можно устроить фотосессию в Рижском саду, который является кусочком Прибалтики.
На севере парка "Северное Тушино" находится Алешкинский луг, который из года в год удивляет посетителей разнообразием цветущих растений. Рядом на набережной расположена деревянная смотровая площадка с прекрасным видом.
Также горожане могут сделать фото на фоне искусственного водопада в зоне отдыха "Покровский берег". Она занимает небольшую территорию у Химкинского водохранилища.
Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.
Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. Например, в парке "Коломенское", проголосовать за который смогут пользователи, есть необычный дуб, исполняющий желания.
Москвичам показали, как раньше выглядели популярные столичные парки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: