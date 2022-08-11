Урбанист рассказал, как бороться с протоптанными тропинками на газонах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проблему с протоптанными тропинками на газонах можно решить при помощи высаживания кустов. Об этом Москве 24 рассказал ведущий эксперт факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Борисов.
"Главный побудительный мотив граждан, которые прокладывают народные тропы, – желание сократить путь, срезать маршрут, чтобы сэкономить время в пути. Проектировщики должны это учитывать на стадии планирования", – пояснил он.
Еще одна причина, побуждающая граждан ходить по газонам, – желание идти по менее загруженным маршрутам, говорит Борисов.
В качестве примера эксперт привел высаживание кустарников. По его словам, они гораздо более эффективны по сравнению с низкими заборчиками, через которые часть людей все равно продолжают перешагивать. При этом оставлять народные тропы нетронутыми не стоит, потому что в неблагоустроенном виде они доставляют дискомфорт самим пешеходам, считает специалист.
"Во-первых, гражданам мало приятного после дождей ходить по грязи, в которую превращаются вытоптанные тропинки. Во-вторых, вытоптанная земля является дополнительным источником загрязнения для города. Ведь именно газон считается своего рода естественным фильтром, куда дождем смывается вся пыль и грязь, копящаяся на асфальте", – пояснил Борисов.
В связи с этим эксперт назвал разумным засеивание тропинок, но только с учетом, что проход к ним будет ограничен, например, тем же кустарником. В противном случае эта мера будет малоэффективна, полагает урбанист.
Ранее столичным автовладельцам напомнили про штраф, который полагается за парковку машины на зеленых насаждениях. Речь идет не только про газон, отметили в Дептрансе Москвы. Также нельзя оставлять автомобиль на земле вблизи кустарников или деревьев.
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