В районе Измайлово ввели в эксплуатацию здание для центра техобслуживания

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Здание-долгострой центра технического обслуживания автомобилей ввели в эксплуатацию в столичном Измайлове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Семиэтажное здание расположено по адресу 2-я улица Измайловского Зверинца, владение 1А. Как уточнили в пресс-службе, стройка шла свыше шести лет и неоднократно приостанавливалась.

"В здании общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров предусмотрено размещение центра технического обслуживания автомобилей с постом мойки, консультационных залов, переговорных, офисных помещений, клиентской зоны с буфетом. Также оборудуют зону для дизайна салонов автомобилей, откроют интерактивный центр по безопасности личного транспорта. Будут представлены различные экспозиции с современными деталями автомобилей", – говорится в сообщении.

Кроме того, оборудована подземная автостоянка на 25 машин. На основной стоянке созданы дополнительные парковочные места.

Ранее сообщалось, что в районе Чертаново Центральное в 2020 году введут в эксплуатацию спорткомплекс. В настоящее время специалисты проводят в здании черновую отделку помещений, занимаются монтажом инженерных систем.