В районе Измайлово ввели в эксплуатацию здание для центра техобслуживания

13:43
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Здание-долгострой центра технического обслуживания автомобилей ввели в эксплуатацию в столичном Измайлове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
Семиэтажное здание расположено по адресу 2-я улица Измайловского Зверинца, владение 1А. Как уточнили в пресс-службе, стройка шла свыше шести лет и неоднократно приостанавливалась.
"В здании общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров предусмотрено размещение центра технического обслуживания автомобилей с постом мойки, консультационных залов, переговорных, офисных помещений, клиентской зоны с буфетом. Также оборудуют зону для дизайна салонов автомобилей, откроют интерактивный центр по безопасности личного транспорта. Будут представлены различные экспозиции с современными деталями автомобилей", – говорится в сообщении.
Кроме того, оборудована подземная автостоянка на 25 машин. На основной стоянке созданы дополнительные парковочные места.
Ранее сообщалось, что в районе Чертаново Центральное в 2020 году введут в эксплуатацию спорткомплекс. В настоящее время специалисты проводят в здании черновую отделку помещений, занимаются монтажом инженерных систем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: