Более 6 тысяч женщин прошли раннюю диагностику рака в Москве с конца июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Раннюю диагностику рака прошли более шести тысяч женщин в рамках программы по онкоскринингу в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс социального развития города.

Программу запустили в поликлиниках 30 июля. Ее цель – раннее выявление самых распространенных видов онкозаболеваний: колоректального рака, рака молочной железы, рака шейки матки и рака предстательной железы.

Всего на онкоскрининг записались более 17 тысяч горожан, а прошли свыше 8,7 тысяч. Из них 6,3 тысячи – это женщины, которых оказалось в 2,5 раза больше, чем мужчин. По результатам обследований порядка 3% направили на дополнительные обследования.

В пресс-службе комплекса уточнили, что кал на скрытую кровь могут сдать мужчины и женщины от 40 лет. Женщины от 18 до 39 лет приглашаются на УЗИ молочных желез, старше 40 – на маммографию. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Мужчины от 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).

Онкообследование доступно для жителей с московским полисом ОМС. Чтобы пройти его, на сайте департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. С собой нужно взять паспорт и московский полис ОМС. Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Бесплатное обследование организовали в 66 медучреждениях.

В феврале стало известно, что москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису ОМС в две частные клиники столицы – в АО "Медицина" и Европейский медицинский центр. Там пациентам доступны лучевая терапия, ПЭТ-диагностика, химиотерапия.