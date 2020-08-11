Более 6 тысяч женщин прошли раннюю диагностику рака в Москве с конца июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Раннюю диагностику рака прошли более шести тысяч женщин в рамках программы по онкоскринингу в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс социального развития города.
Программу запустили в поликлиниках 30 июля. Ее цель – раннее выявление самых распространенных видов онкозаболеваний: колоректального рака, рака молочной железы, рака шейки матки и рака предстательной железы.
Всего на онкоскрининг записались более 17 тысяч горожан, а прошли свыше 8,7 тысяч. Из них 6,3 тысячи – это женщины, которых оказалось в 2,5 раза больше, чем мужчин. По результатам обследований порядка 3% направили на дополнительные обследования.
В пресс-службе комплекса уточнили, что кал на скрытую кровь могут сдать мужчины и женщины от 40 лет. Женщины от 18 до 39 лет приглашаются на УЗИ молочных желез, старше 40 – на маммографию. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Мужчины от 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).
Онкообследование доступно для жителей с московским полисом ОМС. Чтобы пройти его, на сайте департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. С собой нужно взять паспорт и московский полис ОМС. Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Бесплатное обследование организовали в 66 медучреждениях.
В феврале стало известно, что москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису ОМС в две частные клиники столицы – в АО "Медицина" и Европейский медицинский центр. Там пациентам доступны лучевая терапия, ПЭТ-диагностика, химиотерапия.
Специалист ответила на вопросы москвичей об онкоскрининге
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: