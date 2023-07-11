Сергей Левкин: комплекс зданий готовится к вводу в эксплуатацию на Большой Дмитровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс, состоящий из четырех корпусов с апартаментами, готовится к вводу в эксплуатацию на улице Большой Дмитровке, доме 9, в Тверском районе Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Комплекс состоит из четырех-, пяти-, шестиэтажных корпусов, объединенных попарно и организующих три закрытых внутренних двора, соединенных проездами через арки. <...> Основной задачей проекта является создание высококачественной среды, обеспечивающей высокий уровень комфорта", – заявил Левкин.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики, со второго по шестой этажи в корпусах располагаются апартаменты. На первом этаже находятся вестибюли, технические помещения, а также помещения бытового обслуживания.

Кроме того, комплекс предусматривает трехуровневую подземную парковку.

В департаменте добавили, что въезд на территорию комплекса проходит через арку отреставрированного исторического здания, которое выходит центральным фасадом на улицу Большую Дмитровку.

Левкин отметил, что в основе колористического решения фасадов комплекса лежит концепция контраста черного и белого цветов с декоративными пилонами, облицованными зеркальным стеклом.

По его словам, это позволяет подчеркнуть взаимодействие объекта с историческим зданием, отражающимся в зеркалах для визуального расширения пространства.

Отмечается, что проект реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы.

Ранее стало известно о планах реконструировать три здания в историческом центре Москвы по концессионному соглашению.

Отмечается, что победители аукционов получат право арендовать здания по льготной ставке на 49 лет. Всего на торги выставлены три здания в историческом центре Москвы, около туристических достопримечательностей, а также с хорошей транспортной инфраструктурой.

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