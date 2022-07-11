Офисный центр и МФК с бассейном построят в Нагатинском Затоне

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На улице Речников в районе Нагатинский Затон построят офисный центр и многофункциональный комплекс с бассейном. Здания оформят с применением выпуклых металлических пилонов с перфорацией, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Оба комплекса выполнены в одном стиле. Характерной особенностью их архитектурного облика стала горизонтальная структура фасада, сформированная немного смещенными относительно друг друга слоями. Каждый "слой" состоит из двух этажей с ритмичным чередованием из стекла, кирпича и металлических панелей с перфорированным узором. Уровни также подчеркнуты горизонтальными кирпичными поясами", – рассказал Кузнецов.

Уточняется, что деловой центр состоит из двух тринадцатиэтажных корпусов, каждый из которых состоит из двух секций, смещенных относительно друг друга. А двенадцатиэтажный МФК представляет собой сложный объем с двумя башнями и общим стилобатом.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвестор построит на западе столицы офисное здание на 1 820 рабочих мест.

Возводить объект будут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ефимов рассказал, что соглашение по городской программе подписали с компанией "Рублево-Архангельское". Объект должны ввести в эксплуатацию весной 2025 года.

Инвестор вложит в строительство 4,3 миллиарда рублей. За реализацию проекта он получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, на которых построят жилые дома.

