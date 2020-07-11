В Москве до конца года создадут еще 500 парковочных мест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 1,5 тысячи парковочных мест создано в столице с начала года. До конца года планируется создать еще 500, сообщил в эфире телеканала Москва 24 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Примерно каждый год мы делаем около 2 тысяч дополнительных парковочных мест. В первую очередь, это места, которые необходимы жителям. Мы будем программу эту продолжать", – рассказал Ликсутов.
По его словам, горожане присылают большое количество предложений о создании парковочных мест.
"Мы пытаемся найти оптимальные решения для помощи жителям Москвы, для которых личный транспорт это необходимый аспект передвижения в силу ряду причин: жизни, работы и так далее", – пояснил заммэра.
Ранее Ликсутов сообщил, что транспортную карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца текущего года. В приложении также планируется реализовать возможность покупки любого вида билета пользователями iPhone.
Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.
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