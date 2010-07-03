Почти 590 новых урн появится в Новокосино до конца года

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Более 580 урн установят во дворах района Новокосино до конца нынешнего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Восточного административного округа.

"В 2019 году планируется провести дополнительные мероприятия по благоустройству территории района Новокосино в ВАО. Во дворах района установят 585 урн", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что благоустройство территорий Новокосино осуществляется в рамках программы «Мой район».

Ранее сообщалось, что в Митино с начала года отремонтировали более 110 подъездов. В ходе ремонта были покрашены стены, потолки, восстановлено напольное покрытие. Всего к концу года в Митино планируется привести в порядок 215 подъездов.