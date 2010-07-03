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Москва 24

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02:19

Более 110 подъездов отремонтировали в Митино благодаря программе "Мой район"

город благоустройство Мой район общество

02:19

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С начала года в Митино отремонтировали более 110 подъездов. Ремонт был выполнен в рамках программы "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного административного округа.

"В Митино с начала года отремонтировали 111 подъездов", – сообщили в ведомстве.

В ходе ремонта были покрашены стены, потолки. Работники восстановили напольное покрытие. Также приведена в порядок электропроводка, заменены светильники и почтовые ящики.

Всего к концу года в Митино планируется привести в порядок 215 подъездов.

Ранее сообщалось, что в Парке Дружбы на Речном вокзале в рамках программы "Мой район" проводится масштабная реконструкция. Столичные власти заявили, что москвичей ждет появление около 26 новых объектов.

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город благоустройство Мой район общество

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