Прогулочная зона появится на Филевской набережной

Филевскую набережную от одноименного парка до театра "Мастерская Петра Фоменко" благоустроят, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Там появится комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума рассказал, что проект набережной разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей.
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 4
Проектируемый участок Филевской набережной условно поделен на пять отрезков, часть из которых входит в границы особо охраняемых природных территорий.
Это, по словам Кузнецова, накладывает ограничения для проектирования, например, определенные площадь и материалы твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимальное сохранение существующего озеленения, особенности берегоукрепления, уличного освещения и другие.
Несмотря на это, проектом предусматривает все функциональное наполнение, необходимое для полноценного отдыха горожан. Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки сформируют единый маршрут на всем протяжении набережных Москвы-реки. Большое внимание при проектировании было уделено озеленению.
В результате реализации этого и других проектов Москва получит благоустроенные общественные пространства. В среднем протяженность каждого из них в столице равняется двум километрам.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что береговая зона Москвы-реки будет полностью доступна для жителей столицы и гостей города в течение пяти лет.
Сегодня же это только третья часть, отметил он. Также Бирюков заявил, что на сегодняшний день идут работы по благоустройству Большого Очаковского пруда в ЗАО. По словам заммэра, работы планируют закончить к середине июля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.