Прогулочная зона появится на Филевской набережной

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Филевскую набережную от одноименного парка до театра "Мастерская Петра Фоменко" благоустроят, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Там появится комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума рассказал, что проект набережной разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей.

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Проектируемый участок Филевской набережной условно поделен на пять отрезков, часть из которых входит в границы особо охраняемых природных территорий.

Это, по словам Кузнецова, накладывает ограничения для проектирования, например, определенные площадь и материалы твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимальное сохранение существующего озеленения, особенности берегоукрепления, уличного освещения и другие.

Несмотря на это, проектом предусматривает все функциональное наполнение, необходимое для полноценного отдыха горожан. Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки сформируют единый маршрут на всем протяжении набережных Москвы-реки. Большое внимание при проектировании было уделено озеленению.

В результате реализации этого и других проектов Москва получит благоустроенные общественные пространства. В среднем протяженность каждого из них в столице равняется двум километрам.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что береговая зона Москвы-реки будет полностью доступна для жителей столицы и гостей города в течение пяти лет.

Сегодня же это только третья часть, отметил он. Также Бирюков заявил, что на сегодняшний день идут работы по благоустройству Большого Очаковского пруда в ЗАО. По словам заммэра, работы планируют закончить к середине июля.

