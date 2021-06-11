В Москве запустят сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство Москвы объявило конкурс на создание сервиса по расчету стоимости владения личным автотранспортом, сообщает ТАСС.
Согласно информации на портале госзакупок, речь идет о разработке модуля "Расчет стоимости владения личным автотранспортом" для портала "Московский транспорт". Аналогичная услуга будет доступна в приложениях для мобильных устройств.
Для оценки предполагаемых затрат будет использоваться анкета, на основе которой алгоритм рассчитает объем расходов на автомобиль и предложит варианты по переходу на иной вид транспорта.
Начальная цена госконтракта составляет 33,9 миллиона рублей. Результаты конкурса на право реализации проекта будут подведены 17 июля 2021 года.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что условия сервиса столичного метро масштабируют на все виды пассажирских перевозок столицы. Специалист объяснил данное решение стремлением предоставить гостям и жителям города наиболее комфортный спектр услуг.
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