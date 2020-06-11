Для борьбы с жарой на улицы Москвы вывели все поливальные машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все поливальные машины работают на улицах столицы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха.

Дважды в день водой промывают все асфальтобетонные и плиточные покрытия, а также парковки, тротуары и дворы. Днем из-за высокой температуры каждые три часа поливают проезжую часть и прилегающие территории.

По словам Бирюкова, это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта.

Он добавил, что при температуре 25 градусов и выше, помимо стандартного полива, производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", – пояснил заммэра.

В целом в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 7 тысяч единиц техники.

Бирюков добавил, что в жару требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице 11 июня может подняться выше 30 градусов, повторив рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3. Как подчеркнули синоптики, характер метеоусловий в четверг изменится не сильно и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода.

В Гидрометцентре рассказали о начале раннего бархатного сезона в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.