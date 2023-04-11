Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование", – приводят его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков пояснил, что в период с апреля по ноябрь в Москве задействуют 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч малых механизированных средств.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию. С дорожно-уборочных машин сняли зимнее оборудование. Неиспользованную в зимний период технику привели в готовность.

Контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены около объектов транспортной и социальной инфраструктуры, вывезли на склады временного хранения.

До этого на летний режим работы в Москве перевели уличное освещение и подсветку, размещенную на зданиях. Меры приняли на фоне увеличения продолжительности светового дня. При этом, как уточнил Бирюков, подсветка зданий включается в то же время, что и уличные фонари, однако отключается она раньше.



Наружное освещение в Москве перевели на летний режим работы

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