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Москва 24

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Город

11 апреля, 22:14

С 15 апреля пассажирам такси нужно будет предъявлять цифровой пропуск

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 15 апреля водитель такси не повезет пассажира, если у него нет цифрового кода для передвижения по Москве, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сами водители такси получат свой цифровой пропуск. Госслужащим и СМИ для поездок по городу на такси и другом транспорте достаточно будет показать удостоверение.

С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Пропуск не требуется гражданам младше 14 лет. Ходить пешком тоже можно без пропусков, но строго соблюдая правила и ограничения.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

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