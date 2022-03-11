Дом по программе реновации построят на Тайнинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом по программе реновации возведут в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, в данный момент эксперты уже согласовали проектную документацию. Два корпуса дома планируется объединить подземной автостоянкой.
Наружные стены здания облицуют панелями с имитацией кладки из клинкерного кирпича. Они будут частью навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором.
Все квартиры получат ремонт по стандартам программы реновации. В частности, работники положат ламинат на звукоизоляционной подложке, что поможет снизить уровень шума.
"В жилых секциях запроектированы 242 квартиры: 58 однокомнатных, 169 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. На первом этаже корпусов появятся помещения общественного назначения, а на подземном этаже разместится закрытая автостоянка", – отметил Леонов.
На подземной автостоянке оборудуют две однопутные рампы для въезда и выезда машин. На парковке будет дежурить охранник, имеющий доступ к системе видеонаблюдения.
На прилегающей к дому территории появятся плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны. Также будут возведены площадки для игр, занятий спортом и отдыха. Во дворе установят урны, лавочки, фонари, уложат газоны и высадят деревья.
На Тайнинской улице продолжается строительство еще одного дома по программе реновации. Здание получит облицовку кирпичом кофейного цвета. Окончание работ планируется на 2023 год.
Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.
Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.
"Это наш город": Собянин осмотрел первый дом по программе реновации в Нагорном районе
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