Комплекс по утилизации электронного оборудования построят в Текстильщиках

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Комплекс по утилизации электронного оборудования планируется построить на месте гаража в районе Текстильщики. Об этом заявили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Решение о создании объекта было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

"Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу Остаповский проезд, владение 6, строение 2 (ЮВАО)", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас на земельном участке площадью порядка 1,3 тысячи квадратных метров находится гараж. Его общая площадь составляет около 824 квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, инвестор сможет начать проект после внесения изменений в правила землепользования и застройки. На участке разместят склады и объекты специальной деятельности. Кроме того, будет построен комплекс для приема электронного и электрического оборудования.

Ранее пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы сообщала, что в районе между подмосковной деревней Захарково и столичным районом Кунцево построят офисно-деловой центр с эксплуатируемой кровлей. При этом визуально здание будет поделено на две части.