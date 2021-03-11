Вертолеты МАЦ начали разведку паводковой обстановки в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, дежурные экипажи ежедневно ведут разведку с воздуха на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов. Для мониторинга используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, а при необходимости власти задействуют и другие типы воздушных судов.

Бирюков заявил, что разведка с воздуха является важной профилактической мерой. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

"При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", – пояснил заммэра.

Он добавил, что перед началом разведки с летным составом МАЦ провели дополнительные занятия.

Ранее Московский авиационный центр получил новый пожарный вертолет. Ка-32А11ВС стал 11-м в авиапарке МАЦ. Эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке.

Вертолеты данной модели приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и считаются одними из лучших противопожарных машин во всем мире. Сейчас на балансе МАЦ находятся пять пожарных, пять санитарных и один Bell-29 для мониторинга обстановки.