Вертолеты МАЦ начали разведку паводковой обстановки в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, дежурные экипажи ежедневно ведут разведку с воздуха на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов. Для мониторинга используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, а при необходимости власти задействуют и другие типы воздушных судов.
Бирюков заявил, что разведка с воздуха является важной профилактической мерой. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации.
"При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", – пояснил заммэра.
Он добавил, что перед началом разведки с летным составом МАЦ провели дополнительные занятия.
Ранее Московский авиационный центр получил новый пожарный вертолет. Ка-32А11ВС стал 11-м в авиапарке МАЦ. Эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке.
Вертолеты данной модели приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и считаются одними из лучших противопожарных машин во всем мире. Сейчас на балансе МАЦ находятся пять пожарных, пять санитарных и один Bell-29 для мониторинга обстановки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: