Территорию Ленинского проспекта благоустроят в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В текущем году планируется комплексно благоустроить территорию Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что в непосредственной близости от Ленинского проспекта находятся природные и озелененные территории.

"Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом проведенного комплексного анализа территории, основных транспортных и пешеходных потоков. Предполагается благоустройство мест пересадок и ожидания транспорта, а также создание удобных транспортно-пешеходных связей, в том числе новых переходов и дополнительных остановок", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По словам заммэра, одной из особенностей благоустройства станет создание системы мини-площадей, в которые превращаются остановки общественного транспорта с максимальным пешеходным потоком.

В ходе работ специалисты уберут под землю все воздушные кабельные линии, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. Также там установят новые фонари, а фасады домов отремонтируют.

В январе стало известно, что весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.

Также высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.

В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.