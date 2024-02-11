Поздравление с китайским Новым годом появилось на фасадах домов-книжек на Новом Арбате

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате появилось поздравление с китайским Новым годом. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Праздничную открытку горожанам шлют дома-книжки на Новом Арбате", – говорится в сообщении.

На фасадах показали тематический видеоролик с драконами и традиционными красными китайскими фонариками. Их цвет символизирует счастье, успех и благосостояние.

По случаю празднования китайского Нового года в Москве Дептранс подготовил специальный маршрут. Он будет доступен с 9 по 18 февраля в приложении "Московский транспорт". Благодаря маршруту москвичи и гости столицы смогут посетить все точки фестиваля "Китайский Новый год в Москве".



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