Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

"Отделку в жилых помещениях выполнят в соответствии со стандартами программы реновации. У подземной автостоянки появится контрольно-пропускной пункт. Разрешение на строительство действует до августа 2022 года", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новостройку возведут по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52. В ней оборудуют 209 квартир, большинство из которых будут двухкомнатные (144). На первых этажах дома оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для хранения колясок.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивные и детские площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по реновации. После получения извещения о начале работ будет составлена программа проверок на весь период строительства. К выездам на стройплощадку привлекут специалистов Центра экспертиз", – заключил Антосенко.

Ранее сообщалось, что в Останкинском районе началось строительство дома на 222 квартиры по программе реновации. Ввод в эксплуатацию нового дома, который находится на улице Годовикова, владении 10, запланирован в 2023 году.

Общая площадь квартир двухсекционного дома составит 13 тысяч 108,9 квадратного метра. Пять квартир будут оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику, а готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации.

