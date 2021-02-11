На северо-востоке Москвы началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Останкинском районе началось строительство дома на 222 квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Ввод в эксплуатацию нового дома, который находится на улице Годовикова, владении 10, запланирован в 2023 году. Общая площадь квартир двухсекционного дома составит 13 тысяч 108,9 квадратного метра. Кроме того, пять квартир будут оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику, а готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации.
"Фасады будут облицованы керамогранитными плитами, на них установят короба под кондиционеры. Лоджии остеклят. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", – добавили в пресс-службе.
Также уточняется, что придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
В конце декабря 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации. Большая их часть расположена в Юго-Восточном округе столицы.
Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.
В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения в том числе благодаря сервису "Помощь при переезде в рамках программы реновации".
Определены сроки расселения по программе реновации для 665 домов
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