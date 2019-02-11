Мавзолей Ленина закроют на два месяца

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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади закроют для посещения с 18 февраля по 16 апреля в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей В. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Мавзолей – памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге выставляется тело Владимира Ленина.

При мавзолее с 1924 года существует лаборатория по сохранению тела Ленина, в ней были забальзамированы тела нескольких известных политиков разных стран.