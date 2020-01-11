Мастер-классы и семинары пройдут в центрах "Мои документы" с 13 по 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах госуслуг "Мои документы" пройдут бесплатные семинары и мастер-классы. Посетители узнают обо всех существующих в столице электронных услугах и научатся работать с сайтом mos.ru. Москвичи узнают, как передавать показания приборов учета, а также записываться к врачу или в другие госучреждения онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Посетителям расскажут, как разрабатывать бизнес-планы, модели и бюджеты, как продавать товары и услуги по телефону и через интернет, а также научат делать новогодние поделки и выращивать кедры", – говорится в сообщении.

13 января в центре госуслуг Бабушкинского района пройдет мастер-класс "Символ наступающего года глазами ребенка". Участники сделают Белую Металлическую Крысу. А на мастер-классе "Новогодний символ – 2020", который пройдет в центре госуслуг района Бирюлево Западное, смастерят мышек из бумаги и других материалов.

14 января на мастер-классе "Снеговик" в центре "Мои документы" района Братеево москвичи изготовят снеговиков из пластилина. В центре госуслуг района Царицыно пройдет мастер-класс "Старый Новый год" по изготовлению праздничных открыток.

16 января в центре "Мои документы" района Матушкино будут делать снеговиков из ватных дисков.

Более подробное расписание мастер-классов и семинаров можно посмотреть на mos.ru.

В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги.

Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.

В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов) и по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).

На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.

