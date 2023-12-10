Незаконную пристройку к жилому дому демонтировали в центре Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дом в Мещанском районе Москвы освободили от пристройки, которая ограничивала передвижение пешеходов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Пристройку возвели к дому, который находится по адресу: проспект Мира, владение 73, строение 1.

"Самострой ограничивал проход по тротуару, прилегающему к жилому дому", – говорится в сообщении.

Площадь объекта составляла девять квадратных метров. Его возвели без наличия прав на пользование землей и разрешения на строительство. Пристройка не учитывалась в поэтажном плане здания.

Ранее аналогичная ситуация произошла на улице Обручева в Москве. Там возвели незаконную пристройку к торговому центру. После судебного процесса предприниматель провел демонтажные работы и ликвидировал самострой.



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