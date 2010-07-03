Главы столичных управ встретятся с населением в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главы столичных управ встретятся с жителями в декабре. Мероприятия с главами управ 125 районов Москвы пройдут 18 декабря в 19:00.

На встречах будут обсуждать темы по подготовке праздничных мероприятий к Новому году, выполнению программы комплексного благоустройства районов, пресечении несанкционированной торговли в районах, капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры и другие.

С подробным графиком встреч можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы. Встречи с жителями города проходят регулярно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи прошли в приемной российского лидера.

