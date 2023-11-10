Роспотребнадзор запустит горячую линию по услугам такси и каршеринга в Москве

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Роспотребнадзор организует работу тематической горячей линии по услугам такси и каршеринга в Москве с 13 по 24 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты Управления и территориальных отделов проконсультируют граждан и организации по правилам оказания транспортных услуг и по правам потребителей при пользовании такси и каршерингом", – отмечается в сообщении.

Консультацию можно будет получить по телефону круглосуточной горячей линии Управления 8 (495) 539-36-96 и по номеру консультационного центра для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 8 (495) 687-39-61.

До этого власти Москвы сохранили операторам каршеринга скидки на продление парковочных разрешений. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил востребованность сервиса каршеринга в столице. По его словам, этим городским сервисом пользуются свыше 1 миллиона человек. В среднем один автомобиль в сутки арендуют 5–6 человек.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что число поездок на каршеринге в Москве увеличилось на 7% за десять месяцев текущего года. В департаменте добавили, что в настоящее время в столице доступны 32,5 тысячи автомобилей каршеринга. Автопарк предоставляет пользователям электромобили, машины бизнес-класса и отечественный автопром.

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