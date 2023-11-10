Акция "Птица-синица" стартует в Москве 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице проведут ежегодную акцию "Птица-синица", в рамках которой пройдет около 400 бесплатных мероприятий для детей и взрослых, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В этом году акция стартует 12 ноября. Для ее участников проведут познавательные лекции, где расскажут, за какими птицами можно понаблюдать зимой в Москве и как правильно организовать кормление пернатых, не навредив их здоровью. На творческих занятиях москвичей научат строить разные виды кормушек.

В ведомстве рассказали, что, если после посещения мероприятий кто-то захочет более активно помогать диким птицам и зверям зимой, они смогут стать волонтерами.

До конца ноября в экоцентрах и на особо охраняемых природных территориях пройдет 15 бесплатных встреч со специалистами, лекций и мастер-классов. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года эколого-просветительские кружки в Москве посетили более пяти тысяч детей. В 2023–2024 учебном году в столице будут работать более 25 кружков, прямо сейчас горожане могут записать детей в 15 объединений.

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