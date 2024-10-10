Производственно-складские здания реконструируют в Очаково-Матвеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты реконструируют производственно-складские здания в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны, на которой находятся участки по адресам улица Рябиновая, владение 45, земельный участок № 51а/10 и владение 45, строение 19.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, реконструкцию проведут на участке площадью 5,53 гектара.

"Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тысячи квадратных метров", – добавила она.

Реконструкция таких объектов является важным шагом в развитии столичного промышленно-складского комплекса, поскольку она помогает повысить эффективность использования территории и создает новые возможности для логистики и хранения продукции.

Ранее стало известно, что дом-книжка на Новом Арбате, где в советское время находился секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), был признан аварийным. В связи с этим здание реконструируют.

Сергей Собянин также утвердил проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошёвском.