Двухэтажный вестибюль появится на станции БКЛ "Шереметьевская"

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Двухэтажный вестибюль в форме параллелограмма появится на станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
Как уточнил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, работы по созданию монолитных железобетонных конструкций выполнены на 65%. У станции будет один наземный вестибюль, который расположится между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи.
Бочкарев отметил, что строящаяся станция БКЛ – пилонного типа с островной платформой. Она была заложена на глубине в 71 метр. Как напомнил глава Депстроя, Сергей Собянин назвал "Шереметьевскую" одной из сложнейших станций.
"Здесь длина наклонного хода эскалатора составляет более 130 метров. Это рекордная длина для столичной подземки", – подчеркнул Бочкарев.
"Шереметьевская" будет первой станцией, дизайн которой ассоциируется с убранством старинных усадеб. Согласно проекту, пилоны облицуют гранитом, стилизовав их под выпуклые фарфоровые колонны.
Строительство станции стартовало осенью 2018 года. К августу специалисты завершили работы по переустройству инженерных сетей, начали проходку станционного комплекса горным способом и сооружение эскалаторного тоннеля.
С "Шереметьевской" пассажиры БКЛ смогут сделать пересадку на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.
"Большая Москва": западный участок БКЛ
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