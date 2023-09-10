10 сентября, 08:46Город
Новые комнаты матери и ребенка появились в четырех столичных парках
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые комнаты матери и ребенка появились в четырех парках Москвы – этнографической деревне "Бибирево", Бабушкинском парке, парке "Дубки" и ландшафтном парке "Митино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря специализированной инфраструктуре родители могут отдохнуть, помыть, переодеть и покормить детей", – отмечается в сообщении.
В специнфраструктуру детских комнат входят места для отдыха, необходимые принадлежности для кормления и переодевания ребенка – детские стульчики, пеленальные столики и расходные материалы.
В этнографической деревне "Бибирево" комната матери и ребенка появилась в августе. Она расположена возле детской площадки со стороны Белозерской улицы. Комната доступна для посещения ежедневно с 08:00 до 20:00. Для убоства там установили кресло, кулер с водой, пеленальный столик с салфетками, умывальник, санузел.
В Бабушкинском парке похожую инфраструктуру установили на детской площадке со стороны улицы Коминтерна, дома 30. В комнате есть пеленальный столик, детские стол и стул, стульчик для кормления, умывальник и санузел. Работает помещение каждый день с 10:00 до 20:00.
В парке "Дубки" спецкомнату разместили около пункта проката, который расположен рядом со входом со стороны улицы Немчинова. Работает она с 10:00 до 20:00.
В ландшафтном парке "Митино" комната матери и ребенка заработала около беседки со стороны входа с улицы Барышихи, дома 6. Она доступна к посещению каждый день с 10:00 до 20:00.
Еще одна комната матери и ребенка готовится к открытию рядом с детской площадкой на улице Пенягинской напротив дома 12. Работы планируется завершить в ближайшее время.
В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, более 50 комнат матери и ребенка и других помещений с похожим функционалом. Такие комнаты расположены в следующих парках:
- Лианозовский парк;
- парк "Ангарские пруды";
- усадьба Алтуфьево;
- парк "Фили";
- парк Олимпийской Деревни;
- парк 50-летия Октября;
- парк "Сокольники";
- зона отдыха "Борисовские пруды";
- Московская усадьба Деда Мороза;
- парк "Кузьминки";
- парк "Красная Пресня";
- Таганский парк;
- Гончаровский парк;
- Перовский парк;
- парк у прудов "Радуга";
- зона отдыха "Терлецкая дубрава";
- Воронцовский парк;
- парк "Ходынское поле";
- парк Дружбы;
- парк "Северное Тушино";
- зона отдыха "Покровский берег";
- Измайловский парк;
- парк искусств "Музеон";
- Парк Горького;
- Нескучный сад;
- музей-заповедник "Царицыно";
- усадьба Кусково;
- музей-заповедник "Коломенское".
Ранее специалисты завершили благоустройство Базовского сквера в столичном районе Западное Дегунино. По просьбам местных жителей в этом сквере создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха.
Кроме того, там отремонтировали тротуары, проложили новые пешеходные маршруты, установили лавочки. Также сквер обустроили игровыми площадками для детей разных возрастов и спортивными зоны с тренажерами.
Сквер обустроили двумя новыми площадками для выгула собак. Также работники высадили более 20 деревьев, разбили цветники.
"Мой район. Обратная связь": реконструкция Алтуфьевского пруда завершилась в столице
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