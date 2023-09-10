Новые комнаты матери и ребенка появились в четырех столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые комнаты матери и ребенка появились в четырех парках Москвы – этнографической деревне "Бибирево", Бабушкинском парке, парке "Дубки" и ландшафтном парке "Митино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря специализированной инфраструктуре родители могут отдохнуть, помыть, переодеть и покормить детей", – отмечается в сообщении.

В специнфраструктуру детских комнат входят места для отдыха, необходимые принадлежности для кормления и переодевания ребенка – детские стульчики, пеленальные столики и расходные материалы.

В этнографической деревне "Бибирево" комната матери и ребенка появилась в августе. Она расположена возле детской площадки со стороны Белозерской улицы. Комната доступна для посещения ежедневно с 08:00 до 20:00. Для убоства там установили кресло, кулер с водой, пеленальный столик с салфетками, умывальник, санузел.

В Бабушкинском парке похожую инфраструктуру установили на детской площадке со стороны улицы Коминтерна, дома 30. В комнате есть пеленальный столик, детские стол и стул, стульчик для кормления, умывальник и санузел. Работает помещение каждый день с 10:00 до 20:00.

В парке "Дубки" спецкомнату разместили около пункта проката, который расположен рядом со входом со стороны улицы Немчинова. Работает она с 10:00 до 20:00.

В ландшафтном парке "Митино" комната матери и ребенка заработала около беседки со стороны входа с улицы Барышихи, дома 6. Она доступна к посещению каждый день с 10:00 до 20:00.

Еще одна комната матери и ребенка готовится к открытию рядом с детской площадкой на улице Пенягинской напротив дома 12. Работы планируется завершить в ближайшее время.

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, более 50 комнат матери и ребенка и других помещений с похожим функционалом. Такие комнаты расположены в следующих парках:

Лианозовский парк;

парк "Ангарские пруды";

усадьба Алтуфьево;

парк "Фили";

парк Олимпийской Деревни;

парк 50-летия Октября;

парк "Сокольники";

зона отдыха "Борисовские пруды";

Московская усадьба Деда Мороза;

парк "Кузьминки";

парк "Красная Пресня";

Таганский парк;

Гончаровский парк;

Перовский парк;

парк у прудов "Радуга";

зона отдыха "Терлецкая дубрава";

Воронцовский парк;

парк "Ходынское поле";

парк Дружбы;

парк "Северное Тушино";

зона отдыха "Покровский берег";

Измайловский парк;

парк искусств "Музеон";

Парк Горького;

Нескучный сад;

музей-заповедник "Царицыно";

усадьба Кусково;

музей-заповедник "Коломенское".

Ранее специалисты завершили благоустройство Базовского сквера в столичном районе Западное Дегунино. По просьбам местных жителей в этом сквере создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха.

Кроме того, там отремонтировали тротуары, проложили новые пешеходные маршруты, установили лавочки. Также сквер обустроили игровыми площадками для детей разных возрастов и спортивными зоны с тренажерами.

Сквер обустроили двумя новыми площадками для выгула собак. Также работники высадили более 20 деревьев, разбили цветники.

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