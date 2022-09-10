Инсталляции ко Дню города смонтировали у ряда станций метро

Фото: Дептранс Москвы
Украшения по случаю Дня города смонтировали у 13 станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На фасадах станций появилась красивая подсветка, которая отражает развитие московского транспорта – от конной повозки до современного и экологичного электробуса", – говорится в сообщении.
Увидеть иллюминацию могут пассажиры "Рижской", "Бауманской, "Чистых прудов", "Площади революции", а также станции МЦК "Кутузовская", "Арбатской" Филевской линии метро и "Таганской" Кольцевой.
Кроме того, еще перед некоторыми станциями появились инсталляции "Два сердца столицы", символизирующие БКЛ и МЦК. Их можно найти перед "Чистыми прудами", "Арбатской" (Филевской линии), "Маяковской", "Таганской" (Таганско-Краснопресненской линии), "Площадью революции", "Кропоткинской", а также станциями "Улица 1905 года", "Октябрьская" (Калужско-Рижской линии), "Парк Культуры" и "Проспект Мира".
Ранее сообщалось, что по случаю 875-летия Москвы на столичных улицах смонтировали больше 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появились на главных мостах города, ключевых магистралях, привокзальных площадях и общественных пространствах.
Москву украсят свыше 4,3 тыс флагов и декоративных конструкций в честь Дня города
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