Инсталляции ко Дню города смонтировали у ряда станций метро

Фото: Дептранс Москвы

Украшения по случаю Дня города смонтировали у 13 станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На фасадах станций появилась красивая подсветка, которая отражает развитие московского транспорта – от конной повозки до современного и экологичного электробуса", – говорится в сообщении.

Увидеть иллюминацию могут пассажиры "Рижской", "Бауманской, "Чистых прудов", "Площади революции", а также станции МЦК "Кутузовская", "Арбатской" Филевской линии метро и "Таганской" Кольцевой.

Кроме того, еще перед некоторыми станциями появились инсталляции "Два сердца столицы", символизирующие БКЛ и МЦК. Их можно найти перед "Чистыми прудами", "Арбатской" (Филевской линии), "Маяковской", "Таганской" (Таганско-Краснопресненской линии), "Площадью революции", "Кропоткинской", а также станциями "Улица 1905 года", "Октябрьская" (Калужско-Рижской линии), "Парк Культуры" и "Проспект Мира".

Ранее сообщалось, что по случаю 875-летия Москвы на столичных улицах смонтировали больше 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появились на главных мостах города, ключевых магистралях, привокзальных площадях и общественных пространствах.

