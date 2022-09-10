Северный речной вокзал стал самым красивым среди отреставрированных объектов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи назвали Северной речной вокзал самым красивым среди всех отреставрированных объектов столицы. На сайте проекта "Активный гражданин" за него проголосовали 21% участников. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе занимаются сохранением исторического наследия. Два года назад мы привели в порядок Северный речной вокзал, и сегодня это одно из самых популярных мест отдыха в столице", – сообщил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что за Северный речной вокзал проголосовали около 190 тысяч человек.

В Дептрансе добавили, что по случаю 875-летия Москвы на Северном речном вокзале для горожан организовали праздничную программу. Там можно посетить мастер-классы, посмотреть фокусы и принять участие в других развлекательных мероприятиях.

В 21:00 на территории Северного речного вокзала состоится праздничный салют.

Фейерверк по случаю празднования Дня города также будут транслировать в поездах столичного метрополитена. В Дептрансе сообщили, что москвичи и гости столицы смогут увидеть трансляцию салюта более чем на 22 тысячах медиаэкранах в вагонах поездов.

Также наблюдать за салютом можно будет с 23 точек запуска, расположенных в ЦАО, ЗАО, ВАО и других столичных округах. Отмечается, что в небе прогремит более 30 тысяч залпов.

