На Моховой улице ограничат движение из-за выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи с проведением выставки в ночное время 14-17 и 21-22 сентября 2021 года на Моховой улице ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
"В ночное время 14, 15, 16, 17, 21 и 22 сентября на участке улицы Моховая будет ограничено движение из-за проведения выставки", – говорится в сообщении.
С 1:30 до 5:00 на участке улицы Моховая в районе дома 1 по Манежной площади будет организовано движение по одной полосе.
Ранее стало известно, что для пассажиров открылся южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца после установки эскалатора. На станции обустроена удобная пересадка на метро, а рядом с ней проходят маршруты автобусов и электробусов. Также в 2022 году там появится пересадка на станцию Кутузовская Киевского направления Московской железной дороги.
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