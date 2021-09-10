Канатная дорога подарит бесплатный проезд за признание в любви Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога 12 сентября подарит бесплатный проезд тем, кто сделает фотографию Москвы и опубликует ее в социальных сетях под хештегом #люблюМоскву. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.

"12 сентября 2021 года, в празднование Дня города, Московская канатная дорога решила ответить взаимностью тем, кто любит нашу столицу, и подарить бесплатный проезд на Московской канатной дороге каждому, кто сделает пост с видом Москвы в Instagram и поставит хештег #люблюМоскву!" – говорится в сообщении.

Для бесплатного проезда достаточно будет показать на кассе публикацию, размещенную в социальных сетях.

О подробностях акции можно узнать на сайте srkvg.ru. 12 сентября Московская канатная дорога будет работать с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что власти столицы увеличат время бесплатного проката велосипедов до часа в День города. В Дептрансе добавили, что это совместный с "Велобайком" и Банком ВТБ подарок для жителей и гостей столицы на День города.

