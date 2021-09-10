Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:28

Канатная дорога подарит бесплатный проезд за признание в любви Москве

город День города транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога 12 сентября подарит бесплатный проезд тем, кто сделает фотографию Москвы и опубликует ее в социальных сетях под хештегом #люблюМоскву. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.

"12 сентября 2021 года, в празднование Дня города, Московская канатная дорога решила ответить взаимностью тем, кто любит нашу столицу, и подарить бесплатный проезд на Московской канатной дороге каждому, кто сделает пост с видом Москвы в Instagram и поставит хештег #люблюМоскву!" – говорится в сообщении.

Для бесплатного проезда достаточно будет показать на кассе публикацию, размещенную в социальных сетях.

О подробностях акции можно узнать на сайте srkvg.ru. 12 сентября Московская канатная дорога будет работать с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что власти столицы увеличат время бесплатного проката велосипедов до часа в День города. В Дептрансе добавили, что это совместный с "Велобайком" и Банком ВТБ подарок для жителей и гостей столицы на День города.

Собянин рассказал, какие мероприятия пройдут в День города

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать