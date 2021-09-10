Арт-объекты из живых цветов украсят Москву ко Дню города

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве на площадках "Цветочного джема" появятся арт-объекты из живых цветов, которые украсят столицу ко Дню города. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета "Московских сезонов".
"Ко Дню города Москвы на площадках в центре и округах появятся необычные арт-объекты более чем из 20 тысяч живых цветов. Полюбоваться роскошными трехметровыми букетами и сделать яркие фото на их фоне можно будет только в праздничные дни: 11 и 12 сентября", – говорится в сообщении.
Букеты шириной 2 метра и высотой 3 метра появятся впервые на Тверской площади, площади Революции, а также на площадках фестиваля на улицах Святоозерской, Перерве, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.
"Их придумали специально для Дня города-2021. Для создания каждого букета будет использовано более 2 тысяч живых цветов. При этом арт-объекты не будут похожи друг на друга: для их создания дизайнеры подбирают растения под стать каждой площадке", – добавляется в сообщении.
Жители и гости столицы, посетив площадки на Тверской площади, смогут полюбоваться букетами из растений оранжерейного цветоводства. Букет "Осенняя Москва" из разноцветных гладиолусов, георгинов, вибурнума и ахиллеи разместится на площади Революции.
"Площадки на улицах Профсоюзной и Матвеевской в соответствии со своей архитектурой и оформлением получат букеты во французском стиле. Они собраны из таких растений, как лиатрис (яркие цветы семейства астровых), альстромерия, брассика (декоративная капуста), маттиола (этот цветок также известен под названием левкой), статица и гвоздика", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Останкинская башня покажет праздничное световое шоу в День города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября.
Световое шоу продлится с 20:00 до 23:00. Кроме того, желающие смогут посмотреть салют со смотровой площадки Останкинской башни. 11 сентября купившие билеты на 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 посетители получат в подарок бесплатную экскурсию продолжительностью 45 минут.
Москву начали украшать ко Дню города
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