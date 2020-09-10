Эстакаду на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД забетонировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Специалисты завершили бетонирование второй очереди пролетного строения эстакады на МКАД у пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"Строительство первой очереди было завершено еще в марте, движение транспорта было пущено по временной схеме. Эстакада обеспечит движение как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Как уточняется, протяженность реконструируемой эстакады составила 90 метров.

Загрутдинов добавил, что на данный момент устанавливаются барьерные ограждения, ведется подготовка к гидроизоляции и к укладке первого слоя асфальта.

В июне на развязке МКАД с Волоколамским шоссе завершился монтаж пролетного строения эстакады над путями Рижского направления МЖД.

Как отмечал Загрутдинов, эстакада обеспечит боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, а также съезд на шоссе в сторону области. Также предусмотрена левоповоротная эстакада с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

Всего предстоит построить три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, разворотную эстакаду с внутренней стороны МКАД на внешнюю и направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

