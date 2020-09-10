Эстакаду на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД забетонировали

11:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин
Специалисты завершили бетонирование второй очереди пролетного строения эстакады на МКАД у пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"Строительство первой очереди было завершено еще в марте, движение транспорта было пущено по временной схеме. Эстакада обеспечит движение как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Как уточняется, протяженность реконструируемой эстакады составила 90 метров.
Загрутдинов добавил, что на данный момент устанавливаются барьерные ограждения, ведется подготовка к гидроизоляции и к укладке первого слоя асфальта.
В июне на развязке МКАД с Волоколамским шоссе завершился монтаж пролетного строения эстакады над путями Рижского направления МЖД.
Как отмечал Загрутдинов, эстакада обеспечит боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, а также съезд на шоссе в сторону области. Также предусмотрена левоповоротная эстакада с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.
Всего предстоит построить три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, разворотную эстакаду с внутренней стороны МКАД на внешнюю и направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: