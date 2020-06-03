На развязке МКАД с Волоколамским шоссе построят эстакаду над ж/д путями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На развязке МКАД с Волоколамским шоссе завершился монтаж пролетного строения эстакады над путями Рижского направления Московской железной дороги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, строительство на этом участке осложнялось тем, что работы проводили непосредственно над путями в согласованное с РЖД время.

По его словам, эстакада обеспечит боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, а также съезд на шоссе в сторону области. Также предусмотрена левоповоротная эстакада с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

Загрутдинов отметил, что работы ведутся и на других искусственных сооружениях развязки. Всего предстоит построить три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе, разворотную эстакаду с внутренней стороны МКАД на внешнюю и направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

Также в скором будущем завершится проектирование еще пяти развязок на МКАД.

Ранее Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Речь идет об участке от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомском. Трасса пройдет в границах красных линий Проектируемых проездов № 45 и 42 – от дома 16А на улице Дмитриевского до улицы Покровской.

