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Депутат МГД Андрей Титов побывал в обновленных помещениях больницы имени Кончаловского в ЗелАО, ознакомился с особенностями работы медперсонала, сообщает корреспондент Агентства "Москва".

"В медицинском учреждении создана эффективная система логистики. Благодаря использованию цифровых технологий диагностика проводится максимально быстро, и можно сразу начинать лечение. Это особенно важно для тех, кто нуждается в экстренной помощи, когда счет идет на минуты и секунды. Самое главное – пациент действительно находится в центре внимания и помощь ему оказывается на самом современном уровне", – отметил Андрей Титов.

Так, реконструкция приемных отделений шести больниц Москвы, включая Городскую клиническую больницу имени Кончаловского в ЗелАО, завершилась весной 2024 года. После капитального ремонта и переоснащения в экстренном приемном отделении зеленоградского многопрофильного стационара для взрослых получили неотложную медицинскую помощь по единому новому стандарту уже более 5 тысячи человек.

Теперь вся информация о пациенте передается заранее, к прибытию скорой помощи его уже ждет врачебная бригада. Электронная медицинская документация доступна круглосуточно в режиме онлайн, что существенно экономит драгоценное время.

Отмечается, что система навигации и маршрутизации сделана интуитивно понятной. При поступлении состояние каждого больного оценивается по ТРИАЖ-системе для определения приоритетности оказания помощи. Пациенты в критическом состоянии по "красному" пути доставляются в реанимацию, противошоковый зал или операционную. "Желтый" и "зеленый" потоки направляются в смотровую палату для необходимых обследований и комплексной диагностики.

Ранее новый медпоезд с рентгеном, УЗИ и профильными врачами презентовали в РЖД. В состав поезда были включены 14 вагонов, шесть из которых стали вспомогательными. К ним относятся купе, в которых сможет жить персонал, а также штаб, и душевая, оснащенная стиральным оборудованием. В этих же вагонах было решено установить электростанцию и устроить ресторан.