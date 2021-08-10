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Транспорт

16:39

Временные велополосы появились еще на пяти улицах Москвы

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Еще пять километров временных велополос появилось на улицах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В пяти районах города появились новые временные велополосы, общая длина – 5 километров", – говорится в сообщении.

Разметку для велосипедистов нанесли на улице Свержевского в Донском районе, в 1-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, на улице Советской Армии в Марьиной Роще, на улице Олонецкой в Отрадном и на Петровке в Тверском районе.

Ранее временная разметка для велосипедистов появилась на улицах четырех районов Москвы – Академического, Строгина, Отрадного и Марьина.

До этого велоразметку также нанесли на улице Лебедева, в Китайгородском проезде, в Газетном переулке, в Вознесенском переулке, на улице Лесной, Большой Ордынке, Большой Полянке и других.

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