Временные велополосы появились еще на пяти улицах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Еще пять километров временных велополос появилось на улицах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В пяти районах города появились новые временные велополосы, общая длина – 5 километров", – говорится в сообщении.
Разметку для велосипедистов нанесли на улице Свержевского в Донском районе, в 1-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, на улице Советской Армии в Марьиной Роще, на улице Олонецкой в Отрадном и на Петровке в Тверском районе.
Ранее временная разметка для велосипедистов появилась на улицах четырех районов Москвы – Академического, Строгина, Отрадного и Марьина.
До этого велоразметку также нанесли на улице Лебедева, в Китайгородском проезде, в Газетном переулке, в Вознесенском переулке, на улице Лесной, Большой Ордынке, Большой Полянке и других.
Аналитики зафиксировали рост продаж электросамокатов и велосипедов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: