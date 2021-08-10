Расселение двух жилых домов по программе реновации началось в Митине

Фото: Агентство "Москва"

На северо-западе столицы началось расселение двух жилых домов по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

"В северо-западном округе Москвы в районе Митино в новостройку по адресу улица Парковая, дом 33, начинается расселение жителей домов с улицы Центральной, дом 12, и Фабричной, дом 4, корпус 1. К настоящему времени по программе реновации в стадии расселения находятся более 240 семей, из числа которых 54 уже получили новые квартиры", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Руководитель департамента заявил, что на первом этапе программы реновации в Митине до 2024 года планируется расселить 760 человек. В ходе второго этапа новое жилье получат еще 1 625 жителей. Всего в рамках программы реновации жилищного фонда в Митине расселению подлежат 14 жилых домов. В них проживают 2,4 тысячи человек.

Участники программы реновации могут воспользоваться услугой "Помощь при переезде". Перед расселением жители получают уведомление от сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". В настоящий момент услугой воспользовались почти 10 тысяч семей.