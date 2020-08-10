В Мультимедиа арт музее откроется выставка "Цветы врачам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка "Цветы врачам" откроется 7 сентября в Мультимедиа арт Музее, сообщили в пресс-службе заведения.

"Эпидемия напомнила, что от врачей зависит наша жизнь. Они были главными героями в этот сложный период. Во время флешмоба профессиональные и непрофессиональные художники, взрослые и дети с помощью картин, фотографий, скульптур, видео выражали врачам свою признательность. Самые интересны работы наш музей отображал по хештегу #цветыврачам. Позже накопилась целая выставка", – говорится в сообщении.

Также гости выставки смогут увидеть видео- и фоторепортажи, запечатлевшие работу врачей. В конце выставки будет проведен аукцион работ, вошедших в экспозицию. Часть вырученных средств пойдет на поддержку художников, которые во время эпидемии также оказались социально незащищенным слоем населения, а часть будет передана в качестве адресной помощи семьям врачей и медработников, погибших во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что до конца августа медики смогут бесплатно посетить экспозицию в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. В галерее выразили надежду, что посещение экспозиции станет для медиков арт-терапией, лекарством для души, которое музей может предложить в знак благодарности.