Онлайн‑квест, посвященный скульптору Бурганову, появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квест "Прогулки по музею сюрреализма", посвященный скульптору Александру Бурганову, появился на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал, что квест приурочен к 85-летию знаменитого творца.

"В этом году исполнилось 85 лет выдающемуся русскому скульптору Александру Николаевичу Бурганову, чье имя ставят в один ряд с такими гениями искусства XX века, как Сальвадор Дали и Рене Магритт. Его творения украшают площади городов Европы, Америки, Азии, а также хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира", – сообщил Шакрыл.

Он отметил, что благодаря новому квесту пользователи смогут узнать о разных периодах творчества Бурганова, а также о необычных образах, которые являлись источниками его вдохновения. Сообщается, что при прохождении квеста пользователи смогут пройтись по территории Дома Бурганова в онлайн-формате.

Так, в рамках викторины будет задан вопрос, посвященный бронзовым бюстам Бурганова, на которых изображены выдающиеся деятели культуры. Пользователям предстоит назвать изображенного человека, а также рассказать, в какой сфере он достиг успехов. Кроме того, в викторине будет присутствовать вопрос, посвященный работам Бурганова вне стиля сюрреализма.

Также пользователям предложат вспомнить одно из трех названий скульптуры, которая находится во дворе Дома Бурганова. Она представляет собой фигуру женщины с молитвенно поднятыми руками, на груди которой изображен деревенский пейзаж. Также некоторые вопросы касаются работ Бурганова, которые размещены в музейном садике.

Последний вопрос будет посвящен скульптуре, которая композиционно представляет собой сочетание обнаженного женского торса и конверта. Данная работа – одна из наиболее интересных и загадочных в творчестве Бурганова, поскольку существует несколько версий ее создания.

По итогам прохождения квеста пользователи смогут узнать результаты и поделиться ими в социальных сетях.

Ранее стало известно о запуске проекта "Культурное наследие: "Узнай Москву". Он проходит до 13 августа. В его рамках столичные жители могут предложит свои идеи развития портала, а также принять участие в различных голосованиях и опросах.