Москвичей ждут бесплатные эко-экскурсии и выставки на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всю следующую неделю для москвичей будут организованы бесплатные выставки, мастер-классы, экскурсии и викторины. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия доступны в парках и эколого-просветительских центрах столицы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 10 августа, в Москве предлагают посетить выставку в честь 155-летнего юбилея Измайловской опытной пасеки. На ней можно будет познакомиться с историей развития дома пасеки, посмотреть на снимки резных ульев-колод, меценатов и пчеловодов.

Выставка продлится до 14 августа. Перед посещением необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (499) 166-36-87.

Адрес мероприятия: поселок Измайловская Пасека, дом 1. Возрастное ограничение: 6+.

Кроме этого, в первый день недели в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде в 14:00 пройдет экоквест "Утиные истории". Участники будут искать картонные фигуры уток, которые обитают в московских водоемах, и отвечать на вопросы о пернатых.

Адрес мероприятия: Никольский проезд, дом 2. Телефон для справок: +7 (499) 735-55-56. Возрастное ограничение: 7+.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник природная территория "Битцевский лес" приглашает послушать сказки о природе самых маленьких москвичей. Для них прозвучат произведения Виталия Бианки, Евгения Чарушина и других писателей. Кроме этого, запланированы загадки и активные игры.

Начало мероприятия в 11:00. Необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 426-00-22.

Адрес: Новоясеневский тупик, дом 1. Возрастное ограничение: 3+.

Сразу после в экоцентре "Воробьевы горы" состоятся две интерактивные экскурсии. На них расскажут о природных территориях и заказниках, а также познакомят с животными и растениями, занесенными в Красную книгу.

Экскурсии состоятся в 12:00 и 15:00. Участвовать можно только группами, запись по телефону: +7 (495) 225-65-92. Отмечается, что участникам с собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Адрес мероприятия: Андреевская набережная, дом 1. Возрастное ограничение: 7+.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду в природно-историческом парке "Москворецкий" состоится интерактивная викторина "Плоды и ягоды", в ходе которой участники ответят на вопросы о плодоносных деревьях и кустарниках России.

Начало мероприятия в 14:00. Предварительная регистрация не нужна. Подробности можно узнать по телефону: +7 (499) 726-61-75.

Адрес мероприятия: улица Катукова, дом 26, открытая беседка. Возрастное ограничение: 6+.

Познавательная велопрогулка будет ждать спортивных москвичей в 15:00 в парке "Кузьминки-Люблино". Она будет состоять из нескольких исторических экскурсий.

Необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 377-35-93.

Адрес мероприятия: Кузьминская улица, дом 10. Возрастное ограничение: 7+.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг Мосприрода приглашает стать создателем заказника "Медведковский" и поучаствовать в акции "Сохраним природу вместе", в рамках которой будут расчищаться лесные участки. Волонтеры получат электронные дипломы.

Для участия необходима регистрация по телефону: +7 (499) 477-11-97. Начало в 12:00.

Адрес мероприятия: Студеный проезд, дом 2, корпус 1. Возрастное ограничение: 7+.

Кроме того, в предпоследний рабочий день недели можно будет погулять по парку "Царицыно", решая задания квеста "Бродя по аллеям". Начало в 14:00 и 15:00. Регистрация не нужна.

Адрес мероприятия: Липецкая улица, владение 5а. Возрастное ограничение: 10+.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

А в пятницу там же в музее-заповеднике "Царицыно" с 13:00 до 16:00 будет отмечаться Медовый Спас в "Домике пчеловода". Все гости станут участниками цветочного чаепития. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 326-46-74.

Адрес мероприятия: Липецкая улица, владение 5а. Возрастное ограничение: 5+.

Завершить природную неделю можно экскурсией по фаунистическому заказнику "Долгие пруды". Она начнется в 14:00 на дамбе между двух прудов, рядом с автобусной остановкой "Виноградово". Для участия нужна предварительная запись по телефону: +7 (499) 477-11-97.

Адрес мероприятия: Дмитровское шоссе, дом 165, строение 2. Возрастное ограничение: 7+.

Накануне в столице открылись фотовыставки, посвященные многодетным семьям.