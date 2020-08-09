Фотовыставки многодетных семей открылись на трех бульварах Москвы

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице открылись фотовыставки, посвященные многодетным семьям. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, размещены они на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах.

Коллекцию собрали на основе работ участников конкурса "От трех до бесконечности".

"О выставках на бульварах Москвы попросила еще в 2015 году мама 10 детей Мария Черенкова. За пять лет число многодетных в Москве выросло более чем на 60 тысяч семей – и сейчас их более 150 тысяч", – рассказала руководитель "Объединения многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Самая большая семья среди участников выставки – Черняковы. У них 15 детей. На снимке, который вошел в состав экспозиции, только часть большой компании – папа и пять дочерей.

С того момента, как были сделаны фотографии, некоторые семьи даже увеличились. В семье Щербаковых стало пять детей, седьмой ребенок родился у Гнездиловых.

Ознакомиться с фотопроектом можно будет до 3 сентября.

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предложила пересмотреть скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей. По ее мнению, льготы необходимо установить на отметке в 50%.

