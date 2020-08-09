Фотовыставки многодетных семей открылись на трех бульварах Москвы

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
В столице открылись фотовыставки, посвященные многодетным семьям. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, размещены они на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах.
Коллекцию собрали на основе работ участников конкурса "От трех до бесконечности".
"О выставках на бульварах Москвы попросила еще в 2015 году мама 10 детей Мария Черенкова. За пять лет число многодетных в Москве выросло более чем на 60 тысяч семей – и сейчас их более 150 тысяч", – рассказала руководитель "Объединения многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
Самая большая семья среди участников выставки – Черняковы. У них 15 детей. На снимке, который вошел в состав экспозиции, только часть большой компании – папа и пять дочерей.
С того момента, как были сделаны фотографии, некоторые семьи даже увеличились. В семье Щербаковых стало пять детей, седьмой ребенок родился у Гнездиловых.
Ознакомиться с фотопроектом можно будет до 3 сентября.
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предложила пересмотреть скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей. По ее мнению, льготы необходимо установить на отметке в 50%.
В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: