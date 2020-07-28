Проект "Культурное наследие: "Узнай Москву" состоится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый краудсорсинг-проект "Культурное наследие: "Узнай Москву" пройдет с 5 по 13 августа, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. Его участники смогут высказать свои идеи по развитию сайта и мобильного приложения "Узнай Москву".

"Данный портал позволяет познакомиться с историей города, лучше узнать различные сооружения, составить тематический маршрут для прогулки. Краудсорсинг-проект позволит собрать идеи для развития портала. Москвичи смогут принять участие в различных голосованиях, опросах и обсуждениях", – рассказал руководитель государственного казенного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, интерактивный гид пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы.

"Любой проект живет, когда он востребован, поэтому мы регулярно проводим опросы среди пользователей, чтобы делать приложение более удобным и полезным. Здесь доступно свыше трех тысяч описаний московских памятников архитектуры, парков, музеев, квестов, прогулочных маршрутов", – отметил Лысенко.

Ранее на портале "Узнай Москву" появилась новая полуторачасовая экскурсия, рассказывающая о музее-усадьбе Кусково. Пользователи узнают, какая скульптура в усадьбе самая большая, почему многие статуи в парковом каменном пантеоне изображают водных богов.

Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.