Медики до конца августа смогут бесплатно посетить Третьяковскую галерею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики до конца августа смогут бесплатно посетить экспозицию в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, сообщает Агентство "Москва".

"Государственная Третьяковская галерея с большим уважением относится к труду медицинских работников. Во время эпидемии коронавируса в тяжелых условиях они боролись и продолжают бороться за жизни своих пациентов", – отметили в музее.

В Третьяковской галерее выразили надежду, что посещение экспозиции станет для медиков арт-терапией, лекарством для души, которое музей может предложить в знак благодарности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет рассчитываться в двойном объеме.

Глава кабмина уточнил, что один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.