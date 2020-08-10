Реконструкция 4 транспортных развязок на МКАД начнется до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице ведутся работы по проектированию четырех транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что речь идет о развязке на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня, строительство которой начнется осенью. Строительно-монтажные работы начнутся и на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также Липецкой улицей.

По его словам, за прошедшие годы были реконструированы 16 транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей. В городе в рамках этих проектов было построено 143 километра боковых проездов, эстакад, разгонных полос и направленных съездов.

"Старые "клеверные" развязки на МКАД имели свойство самозапираться: когда блокировался один въезд, практически сразу же вставали остальные. В ходе реконструкции развязок строятся современные направленные съезды", – отметил Бочкарев.

Заммэра отметил, что современные транспортные развязки помогут городу справиться с плотным трафиком, не допуская при этом пересечения транспортных потоков. Он подчеркнул, что в среднем после реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%.

Ранее в ТиНАО завершили расширение и ремонт проезжей части дороги, которая проходит от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновском.

Работы проводились по просьбе местных жителей. В результате узкую дорогу длиной 3,9 километра расширили до 7–7,5 метра. Такой ширины проезжей части достаточно для безопасного движения общественного транспорта. Таким образом, по дороге могут при необходимости запустить автобусный маршрут.