Выпускники вузов и колледжей столицы пройдут стажировку в учреждениях соцсферы

09:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 10 августа выпускники вузов и колледжей города могут проходить отбор на оплачиваемую стажировку в учреждениях комплекса соцразвития. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".
"Старт карьеры – ответственный и важный период в жизни каждого человека. Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал и получить уникальный опыт работы, мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения – флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг "Мои документы", Главархив и другие организации", – сообщила Анастасия Ракова.
Заммэра уточнила, что к данной программе присоединятся 500 московских выпускников. В дальнейшем лучших стажеров работодатели позовут в штат сотрудников.
Так, доступны вакансии по таким направлениям, как соцпомощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского работника и другим. Направить заявку на стажировку, а также получить информацию об условиях отбора можно на портале dobrayamoskva.ru. Уточняется, что молодым людям потребуется заполнить анкету, направить резюме, а также рассказать о волонтерском опыте.
Анастасия Ракова добавила, что заявки на стажировку принимаются до 10 сентября этого года. Поучаствовать в проекте смогут выпускники столичных вузов 2019 или 2020 года или выпускники колледжей не старше 30 лет. Обязательным требованием является постоянная регистрация по месту жительства в городе.
Ранее технополис "Москва" создал свыше 800 рабочих мест. Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев проинформировал, что к концу 2020 года планируется сдавать в аренду еще 19 тысяч квадратных метров производственных площадей.
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